Франция

Итальянец готовится вернуться на футбольное поле после регулярных травм.

Нападающий Пьетро Пеллегри переходил в январе 2018 года из Дженоа в Монако в статусе очень перспективного футболиста, однако на его пути встретились регулярные травмы. С того момента 19-летний итальянец провел всего шесть матчей за монегасков, в которых успел забить один гол.

"Все лето я работал не покладая рук. Следующий сезон должен стать моим. Я приложил достаточно усилий для этого".

"Когда я вспоминаю свои два трудных сезона, это действует мне на нервы. Футбол это вся моя жизнь. В трудные времена вы должны придерживаться того, что заставляет вас расти. Вы должны двигаться вперед и бороться за свою мечту".

"Я работал над своими слабыми сторонами: мои аддукторы и подколенные сухожилия. Я много работал и чувствую себя хорошо. В этом году я надеюсь ворваться в сезон с новыми силами", — приводит слова Пеллегри официальный сайт Монако.

Несмотря на травмы, Пьетро Пеллегри пока не собираются списывать со счетов. Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием итальянского форварда.