Англия

Молодой нападающий может перебраться в чемпионат Англии.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании нападающего Монако Пьетро Пеллегри, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Итальянский форвард присоединился к "монегаскам" зимой 2018 года за 20,9 миллионов из Дженоа.

[Читайте также] Залечь на дно в Монако: куда подевался Пьетро Пеллегри

Пеллегри весь сезон пробыл в лазарете Монако из-за травм подколенного сухожилия и приводящей мышц.