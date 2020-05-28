Англия 28 мая 2020, 21:29 Манчестер Юнайтед следит за Пеллегри Молодой нападающий может перебраться в чемпионат Англии. Пьетро Пеллегри, getty images 28 мая 2020, 21:29 Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании нападающего Монако Пьетро Пеллегри, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио. Итальянский форвард присоединился к "монегаскам" зимой 2018 года за 20,9 миллионов из Дженоа. [Читайте также] Залечь на дно в Монако: куда подевался Пьетро Пеллегри Пеллегри весь сезон пробыл в лазарете Монако из-за травм подколенного сухожилия и приводящей мышц. Люди Пьетро Пеллегри Команды Манчестер Юнайтед Монако Источники Сайт Джанлуки ди Марцио Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте