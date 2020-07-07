Франция

"Доги" готовы заплатить солидную сумму за лучшего бомбардира бельгийской команды.

Лилль сделал предложение в размере 25 миллионов евро по Джонатану Давиду, сообщает L`Equipe.

Руководство "догов" видит в 20-летнем игроке замену Виктору Осимхену, который вскоре может покинуть команду.

Канадский нападающий в этом сезоне провел 40 поединков, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

Напомним, что Арсенал готов заплатить за Джонатана Давида 17,5 миллионов фунтов.