Англия

Джонатан Дэвид может переехать в Англию.

Руководство Арсенала всерьез рассматривает вариант с приобретением нападающего Гента Джонатана Дэвида, сообщает Goal.

По данным источника, лондонцы готовы заплатить за канадского футболиста 17,5 миллионов фунтов. Также отмечается, что и сам игрок высказал желание переехать на Туманный Альбион.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел 40 поединков в футболке бельгийской команды, забив 23 гола и совершив 10 ассистов. В активе игрока также имеется 12 матчей и 11 голов в составе сборной Канады.

Ранее сообщалось, что серьезную конкуренцию Арсеналу в борьбе за Дэвида может составить дортмундская Боруссия.