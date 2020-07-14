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    14 июля 2020, 08:32

    Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма

    Уругваец предпочитает остаться в Европе.

    Эдинсон Кавани, getty images
    Эдинсон Кавани, getty images 14 июля 2020, 08:32

    Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, который вскоре станет свободным агентом, не стал принимать предложение от Интера Майами, который частично принадлежит Дэвиду Бекхэму, сообщает Calciomercato.

    По данным источника, уругвайский футболист планирует остаться в европейских чемпионатах, склоняясь к предложению от итальянской Ромы.

    В прошедшем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке Пари Сен-Жермен, отличившись семью голами и тремя ассистами.

    Ранее сообщалось, что форвард может и вовсе оказаться в Барселоне, так как каталонцы видят в нем альтернативу Лаутаро Мартинесу.
     

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