Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма

Уругваец предпочитает остаться в Европе.
Эдинсон Кавани, getty images
14 июля 2020, 08:32
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, который вскоре станет свободным агентом, не стал принимать предложение от Интера Майами, который частично принадлежит Дэвиду Бекхэму, сообщает Calciomercato.
По данным источника, уругвайский футболист планирует остаться в европейских чемпионатах, склоняясь к предложению от итальянской Ромы.
В прошедшем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке Пари Сен-Жермен, отличившись семью голами и тремя ассистами.