Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма

Франция

Уругваец предпочитает остаться в Европе.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, который вскоре станет свободным агентом, не стал принимать предложение от Интера Майами, который частично принадлежит Дэвиду Бекхэму, сообщает Calciomercato.

По данным источника, уругвайский футболист планирует остаться в европейских чемпионатах, склоняясь к предложению от итальянской Ромы.