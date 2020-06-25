Уругваец может оказаться на Камп Ноу.
Эдинсон Кавани, getty images
25 июня 2020, 21:58
Руководство Барселоны рассматривает вариант с тем, чтобы предложить контракт нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, утверждает Sport.es.
По данным источника, в уругвайском футболисте каталонцы видят потенциальную альтернативу форварду Интера Лаутаро Мартинесу.
Отмечается, что "блаугранас" теряют шансы приобрести аргентинца, так как "нерадзурри" не нацелены его отпускать в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Кавани не станет продлевать контракт с ПСЖ, чтобы помочь парижанам в Лиге чемпионов.