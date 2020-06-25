Испания

Уругваец может оказаться на Камп Ноу.

Руководство Барселоны рассматривает вариант с тем, чтобы предложить контракт нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, утверждает Sport.es.

По данным источника, в уругвайском футболисте каталонцы видят потенциальную альтернативу форварду Интера Лаутаро Мартинесу.

Отмечается, что "блаугранас" теряют шансы приобрести аргентинца, так как "нерадзурри" не нацелены его отпускать в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Кавани не станет продлевать контракт с ПСЖ, чтобы помочь парижанам в Лиге чемпионов.