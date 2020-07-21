Франция

Парижане сохранили верность своим традиционным цветам.

В сезоне-2020/21 ПСЖ будет играть форме, при создании которой использовались мотивы экипировки, разработанной в начале 70-х годов компанией Daniel Hechter. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Домашняя форма будет выполнена в традиционных красно-синих цветах ПСЖ, с узором и красной полосой посередине.

Основным цветом выездной экипировки будет белый со все той же красной полосой.

В нынешнем сезоне ПСЖ ожидают финал Кубка Франции против Сент-Этьена, финал Кубка французской лиги против Лиона и матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Аталантой.