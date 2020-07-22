Франция

Хорватский специалист собирается побороться с монегасками за самые высокие задачи.

Новый тренер Монако Нико Ковач озвучил амбициозные цели на ближайшую кампанию.

"Все произошло очень быстро, поэтому я говорю на английском, а не французском. Я присоединился к Монако, потому что это очень большой клуб с традициями", — цитирует Нико Ковача Fotmob.

"Последние годы были для него не такими успешными, как хотелось бы. Наша цель – вернуть Монако на вершину Лиги 1".

После победы в чемпионате Франции в сезоне-2016/17 клуб из княжества стал вторым год спустя. А вот в кампании-2018/19 монегаски едва не вылетели.

В нынешней Лиге 1 Монако занял девятое место, набрав 40 очков в 28 турах. Клуб из княжества уже представил форму на следующий сезон.