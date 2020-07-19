Франция

Хорватский специалист попробует свои силы в чемпионате Франции.

Нико Ковач стал новым главным тренером Монако, сообщил официальный сайт клуба. Контракт с хорватом рассчитан на три года.

Нико сменил во главе Монако Роберта Морено, который проработал с клубом только 13 матчей.

Ранее Ковач работал в Баварии и Айнтрахте. С командой из Франкфурта-на-Майне он выиграл Кубок Германии в 2018 году – этот трофей стал первым для клуба более, чем за 30 лет. С Баварией он стал чемпионом и обладателем Суперкубка и Кубка Германии в 2019.

Монако в завершившемся досрочно сезоне Лиги 1 занял девятое место в турнирной таблице.