Франция

Бразильский центрбек покинет парижский гранд в конце сезона-2019/20.

Контракт центрального защитника ПСЖ Тиаго Силвы с ПСЖ истекает после завершения розыгрыша Лиги чемпионов, и клуб решил его не продлевать. 35-летний бразилец прокомментировал сложившуюся ситуацию и признался, что хотел остаться в Париже.

"Это особенный момент для меня. С болельщиками у нас всего было взаимоуважение. Они спросили, могу ли я остаться, но это не мое решение. Сейчас совсем не подходящее время говорить на эту тему. Я не хотел уходить, но решение уже принято. И я его уважаю".

"Больше никаких дискуссий о моем будущем нет. Леонардо уже говорил с прессой. На данный момент никаких дискуссий касательно моего будущего не будет. Я понимаю ваше желание узнать происходящее в сложившейся ситуации, но сейчас не время это обсуждать", — приводит слова Тиаго Силвы Goal.com.

Ранее сообщалось, что бразильский центрбек хочет зарабатывать в новом клубе 10 миллионов евро за сезон. Среди заинтересованных команд в услугах возрастного футболиста назывались Эвертон и Фиорентина.