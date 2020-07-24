Франция

Финал Кубка Франции проходит с насыщенными событиями.

Сегодня, 24 июля, в финале национального кубка между собой играют ПСЖ и Сент-Этьен.

На 31-й минуте игры Лоик Перрен грубо сыграл против Килиана Мбаппе, за что получил красную карточку после того, как арбитр воспользовался VAR.

21-летний нападающий не смог продолжить матч из-за повреждения. Вместо Мбаппе на поле вышел Пабло Сарабия.

UN ATTENTAT SUR MBAPPÉ. Rouge complètement mérité ! INCROYABLE ! Fin de match pour Mbappé... #PSGASSE pic.twitter.com/kREFsvRUtP — Prince 🅘 (@PrinceduParc) July 24, 2020

Отметим, что в первом тайме игроки ПСЖ и Сент-Этьена на двоих получили восемь желтых карточек.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – Сент-Этьен.