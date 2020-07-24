Финал Кубка Франции проходит с насыщенными событиями.
КИЛИАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
24 июля 2020, 23:44
Сегодня, 24 июля, в финале национального кубка между собой играют ПСЖ и Сент-Этьен.
На 31-й минуте игры Лоик Перрен грубо сыграл против Килиана Мбаппе, за что получил красную карточку после того, как арбитр воспользовался VAR.
21-летний нападающий не смог продолжить матч из-за повреждения. Вместо Мбаппе на поле вышел Пабло Сарабия.
Отметим, что в первом тайме игроки ПСЖ и Сент-Этьена на двоих получили восемь желтых карточек.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – Сент-Этьен.