Франция

Вашему вниманию обзор решающего матча турнира.

В финальном поединке Кубка французской лиги ПСЖ в серии послематчевых пенальти сумел обыграть Лион.

Таким образом, парижане собрали все внутренние трофеи в сезоне, и могут еще побороться за победу в Лиге чемпионов.

Лион — ПСЖ 0:0 (по пен. — 5:6)



Лион: Лопеш — Денайер, Марсело (Андерсен, 81), Марсал — Бруну (Мендес, 65) — Дюбуа (Рафаэль, 85), Какере, Ауар, Корне — Дембеле (Траоре, 80), Депай (Экамби, 80).



ПСЖ: Навас — Кюрзава (Керер, 69), Силва (Паредес, 91), Кимпембе, Баккер — Гуйе (Эррера, 58), Маркиньос (Диалло, 114), Верратти — Ди Мария, Икарди (Сарабия, 58), Неймар.



Предупреждения: Какере, Бруну, Марсал — Силва, Эррера, Маркиньос, Паредес, Ди Мария.

На 119-й минуте удален Рафаэль Да Силва (Лион) (грубое нарушение).