Франция

Хавбек рассказал о состоянии нападающего.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера заявил, что несмотря на травму, форвард команды Килиан Мбаппе может восстановиться в скором времени.

"Мы видели, что он уже может передвигаться. Он очень профессионален и молод. Мбаппе действительно хочет играть, и мы можем быть спокойными на этот счет. Он работает каждый день, утром и днем".

"Но если он не сможет сыграть, у нас также есть другие решения этой проблемы. Килиан очень важен, и я уверен, что он попытается принять участие в поединках", — сказал Эррера Canal+.

Ранее о нынешней форме парижской команды рассказал полузащитник Пабло Сарабиа.