Франция

Хавбек высказал свое мнение о грядущем матче.

Полузащитник ПСЖ Пабло Сарабиа прокомментировал победу в Кубке лиги, а также поделился ожиданиями от будущего матча Лиги чемпионов против Аталанты.

"Это была особенно сложная игра. Отлично, что мы выиграли уже четыре титула в этом сезоне. Важно было произвести хорошее впечатление и показать ударный ритм перед Лигой чемпионов".

"Эта победа придаст нам уверенности. В команде большое доверие. Теперь мы можем убедиться, что мы физически готовы к игре против Аталанты", — сказал Сарабиа Canal+.

Ранее сообщалось, что поединок против итальянцев точно пропустит лидер атак ПСЖ Килиан Мбаппе.