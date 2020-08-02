Франция

"Монегаски" определились со стоимостью на центрального защитника.

Монако требует за защитника Бенуа Бадьяшиля 30 миллионов евро, передает getfootballnewsfrance со ссылкой на TF1.

Источник утверждает, что в гонке за игрока лидирует Байер, а интерес Реала к игроку несколько преувеличен испанской прессой. Также на защитника претендует Манчестер Юнайтед.

Бенуа Бадьяшиль провел 20 поединков в этом сезоне в футболке Монако, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что на защитника также претендует еще один английский клуб — Вулверхэмптон.