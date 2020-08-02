"Монегаски" определились со стоимостью на центрального защитника.
Бенуа Бадьяшиль (слева), getty images
02 августа 2020, 08:58
Монако требует за защитника Бенуа Бадьяшиля 30 миллионов евро, передает getfootballnewsfrance со ссылкой на TF1.
Источник утверждает, что в гонке за игрока лидирует Байер, а интерес Реала к игроку несколько преувеличен испанской прессой. Также на защитника претендует Манчестер Юнайтед.
Бенуа Бадьяшиль провел 20 поединков в этом сезоне в футболке Монако, в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, что на защитника также претендует еще один английский клуб — Вулверхэмптон.