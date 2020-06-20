Франция

"Фармацевты" следят за французским игроком.

Защитник Монако Бенуа Бадьяшиль попал в сферу интересов Байера, сообщает издание L'Equipe.

Немецкий клуб следит за молодым центрбеком и попытается подписать его в летнее межсезонье. В подписании 19-летнего игрока также заинтересованы Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон.

Бадьяшиль является воспитанником Монако, дебютировав в первой команде в ноябре 2018 года. В текущем сезоне французский защитник провел 20 поединков в футболке монегасков.

Ранее сообщалось, что защитник Монако Беньямин Хенрихс близок к переходу в Лейпциг.