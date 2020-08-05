Франция

Нападающий высказался о своей нынешней форме.

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своих выступлениях за парижскую команду, заявив, что сейчас он в лучшей форме за время своего пребывания в клубе.

"Эти три года принесли много знаний. У меня были времена радости и трудности, особенно когда я не мог играть из-за травм. С помощью моих товарищей по команде я смог преодолеть и сосредоточиться на том, что действительно важно для всех, а именно на нашей игре на поле, которая привела нас к титулам".

"Наши болельщики, клуб и каждый другой человек могут увидеть, как наша команда выступает в любом матче. Я думаю, что сегодня я провожу свое лучшее время в Париже".

"Мы — семья, которая движется к большей цели, которая стоит перед нами. Мы хотим отметить этот сезон победой в Лиге чемпионов. Мы будем бороться за это, потому что никогда не были так близки", — сказал Неймар Canal Supporters.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист ведет переговоры о продлении контракта с командой.