Франция

Бразильский центрбек, похоже, продолжит карьеру в другом клубе.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс оказался вне заявки своей команды на товарищеский поединок против АЗ Алкмар.

Интересно также то, что под 4-м номером, который принадлежит 22-летнему бразильцу, в списке заявленных футболистов числится другой игрок, а именно 18-летний защитник Нассим Инноченти.

Вполне вероятно, что Габриэль в ближайшее время присоединится к новой команде. Ранее сообщалось, что переговоры о переходе бразильского центрбека начал Арсенал.

Кроме того, в списке заинтересованных в защитнике клубов в последнее время отмечались Манчестер Юнайтед, Наполи и Эвертон.