Бразильский центрбек, похоже, продолжит карьеру в другом клубе.
Габриэль Магальяйнс, twitter.com/biel_m04
08 августа 2020, 18:15
Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс оказался вне заявки своей команды на товарищеский поединок против АЗ Алкмар.
Интересно также то, что под 4-м номером, который принадлежит 22-летнему бразильцу, в списке заявленных футболистов числится другой игрок, а именно 18-летний защитник Нассим Инноченти.
Вполне вероятно, что Габриэль в ближайшее время присоединится к новой команде. Ранее сообщалось, что переговоры о переходе бразильского центрбека начал Арсенал.
Кроме того, в списке заинтересованных в защитнике клубов в последнее время отмечались Манчестер Юнайтед, Наполи и Эвертон.