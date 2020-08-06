Микель Артета может усилить защитнику линию бразильским центрбеком.
Габриэль Магальяйнс, фото ФК Лилль
06 августа 2020, 16:23
Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Арсенал включился в гонку за 22-летним бразильцем и начал переговоры с Лиллем о возможном трансфере молодого центрбека.
Утверждается, что Наполи по-прежнему заинтересован в Габриэле, однако последующие действия будут зависеть от будущего Калиду Кулибали. Манчестер Юнайтед также связывался с агентами бразильца, но переговоров с Лиллем не вел.
Стоит отметить, что потенциальный трансфер Габриэля Магальяйнса оценивается в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Эвертон предлагал 22 миллиона евро.