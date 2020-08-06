Англия

Микель Артета может усилить защитнику линию бразильским центрбеком.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Арсенал включился в гонку за 22-летним бразильцем и начал переговоры с Лиллем о возможном трансфере молодого центрбека.

Утверждается, что Наполи по-прежнему заинтересован в Габриэле, однако последующие действия будут зависеть от будущего Калиду Кулибали. Манчестер Юнайтед также связывался с агентами бразильца, но переговоров с Лиллем не вел.

Стоит отметить, что потенциальный трансфер Габриэля Магальяйнса оценивается в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Эвертон предлагал 22 миллиона евро.