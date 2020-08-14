Италия

Бразильский центрбек может усилить неаполитанский клуб.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс может продолжить карьеру в итальянской Серии А, подписав контракт с Наполи. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "партенопейцы" согласовали условия личного соглашения с 22-летним бразильцем, а теперь осталось договориться с Лиллем о сумме компенсации за футболиста.

Если клубы придут к соглашению, Габриэль подпишет с Наполи контракт до 2025 года и будет получать 2,2 миллиона евро за сезон.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис надеется, что 22 миллионов евро и 3 миллионов евро в качестве бонусов будет достаточно, чтобы убедить Лилль отпустить своего защитника.

Ранее сообщалось, что 4-й номер Габриэля в Лилле отдали другому футболисту. В списке заинтересованных в защитнике клубов в последнее время также отмечались Арсенал, Манчестер Юнайтед и Эвертон.