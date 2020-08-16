Франция

Французский клуб хочет подписать нападающего Сассуоло.

Нападающий Сассуоло Жереми Бога попал в сферу интересов Ренна, сообщает портал Le10Sport.

Французский клуб намерен укрепить атакующую линию перед стартом в Лиге чемпионов и попытается подписать ивуарийского вингера. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 16 миллионов евро.

Действующий контракт Бога с Сассуоло рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 35 поединков в футболке "неро-верди", забив 11 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что в подписании Бога также заинтересован Манчестер Юнайтед.