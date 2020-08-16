Голкипер парижан не успеет восстановиться от травмы.
Кейлор Навас, getty images
16 августа 2020, 23:38
Кейлор Навас пропустит поединок против Лейпцига в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает Goal.
Костариканец получил повреждение в поединке минувшей стадии турнира против Аталанты.
Кейлор Навас в этом сезоне провел 34 поединка в футболке Пари Сен-Жермен, в которых пропустил 25 голов.
Матч Лейпциг — ПСЖ состоится во вторник, 18 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.