Франция

Голкипер парижан не успеет восстановиться от травмы.

Кейлор Навас пропустит поединок против Лейпцига в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает Goal.

Костариканец получил повреждение в поединке минувшей стадии турнира против Аталанты.

Кейлор Навас в этом сезоне провел 34 поединка в футболке Пари Сен-Жермен, в которых пропустил 25 голов.

Матч Лейпциг — ПСЖ состоится во вторник, 18 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.