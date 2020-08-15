Германия

"Быки" хотят подписать норвежского форварда.

Нападающий Кристал Пэлас Александр Серлот попал в сферу интересов Лейпцига, сообщает Sky Sports.

Немецкий клуб планирует укрепить линию нападения этим летом и уже начал переговоры с "орлами" по норвежскому форварду.

Серлот присоединился к Кристал Пэлас в 2018 году из Мидтъюлланна, но не сумел закрепиться в составе английского клуба. Прошлым летом нападающий перешел на правах двухлетней аренды в Трабзонспор, который может выкупить его за 5,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 49 поединков в футболке "бордово-голубых", забив 33 гола и совершив 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лейпциг также заинтересован в подписании нападающего Лиона Муссы Дембеле.