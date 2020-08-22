Лондонский клуб упорно работает над приобретением трех футболистов.
КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
22 августа 2020, 18:59
Челси максимально приблизился к тому, чтобы заполучить трех игроков.
Как сообщает журналист Анжело Мангианте, лондонский клуб надеется на следующей неделе оформить переходы Тиаго Силвы, Кая Хаверца и Бена Чилвелла.
Бразильский центрбек может пополнить клуб на правах свободного агента из ПСЖ, переход атакующего полузащитника оценивается в 80-90 миллионов евро, а английского левого защитника – в 45-50 миллионов фунтов.
Отметим, что Челси также хочет продать Эмерсона в другой клуб, а Маркос Алонсо останется в команде.