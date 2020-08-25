Уругваец может оказаться во французской столице.
Луис Суарес, getty images
25 августа 2020, 00:24
Руководство ПСЖ раздумывает над тем, чтобы пригласить в команду нападающего Барселоны Луиса Суареса, сообщает Sport.es.
По данным источника, в клубе видят отличную идею вновь воссоздать связку уругвайского футболиста с Неймаром.
Отмечается, что предметный интерес к Суаресу проявляет Аякс, но сам нападающий не заинтересован в возвращении в амстердамский клуб.
Ранее сообщалось, что Барселона готова избавиться от Суареса вплоть до того, чтобы разорвать контракт с игроком.