Франция

Уругваец может оказаться во французской столице.

Руководство ПСЖ раздумывает над тем, чтобы пригласить в команду нападающего Барселоны Луиса Суареса, сообщает Sport.es.

По данным источника, в клубе видят отличную идею вновь воссоздать связку уругвайского футболиста с Неймаром.

Отмечается, что предметный интерес к Суаресу проявляет Аякс, но сам нападающий не заинтересован в возвращении в амстердамский клуб.

Ранее сообщалось, что Барселона готова избавиться от Суареса вплоть до того, чтобы разорвать контракт с игроком.