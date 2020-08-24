Испания

Каталонцы нацелены избавиться от уругвайца.

Руководство Барселоны проинформировало нападающего Луиса Суареса о том, что у него нет будущего в команде, сообщает RAC1.

По данным источника, в клубе хотят продать уругвайского футболиста в текущее межсезонье ради реформы в команде и разгрузки в зарплатной ведомости.

Отмечается, что Барселона может и вовсе пойти на то, чтобы досрочно прекратить сотрудничество с нападающим, разорвав контракт.

Сам Суарес ранее заявил, что не хочет уходить из Барсы и готов быть резервистом команды.