Каталонцы нацелены избавиться от уругвайца.
Луис Суарес, getty images
24 августа 2020, 18:51
Руководство Барселоны проинформировало нападающего Луиса Суареса о том, что у него нет будущего в команде, сообщает RAC1.
По данным источника, в клубе хотят продать уругвайского футболиста в текущее межсезонье ради реформы в команде и разгрузки в зарплатной ведомости.
Отмечается, что Барселона может и вовсе пойти на то, чтобы досрочно прекратить сотрудничество с нападающим, разорвав контракт.
Сам Суарес ранее заявил, что не хочет уходить из Барсы и готов быть резервистом команды.