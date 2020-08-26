Франция

Легенда Олимпика останется в клубе еще на четыре года.

Голкипер Марселя Стив Манданда подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до лета 2024 года, сообщил официальный сайт провансальцев.

Стив дебютировал за Марсель 13 лет и один день назад в матче против Кана. После этого он все время выступал за клуб, за исключением годичного перерыва на Кристал Пэлас в сезоне-2016/17.

Экс-футболист Гавра уже является рекордсменом по количеству матчей за Марсель – 549. У идущего вторым Рожера Скотти лишь 454 матча в футболке Олимпика.

Манданда выиграл шесть трофеев с Марселем, среди которых победа в чемпионате Франции-2010. Также он с национальной командой стал чемпионом мира в 2018 году.

Марсель в сезоне-2019/20 занял второе место в Лиге 1 и теперь в грядущей кампании сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.