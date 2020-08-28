Аргентинский форвард отныне будет выступать под 9-м номером.
Мауро Икарди, Getty Images
28 августа 2020, 20:40
Нападающий Пари Сен-Жермен Мауро Икарди в следующем сезоне будет выступать под новым номером.
Вместо 18-го, под которым аргентинский форвард играл в минувшей кампании, теперь Икарди будет защищать цвета парижского гранда под 9-м номером.
Отметим, ранее 9-й номер принадлежал нападающему Эдинсону Кавани, который покинул ПСЖ летом этого года на правах свободного агента.
Напомним, Мауро Икарди перешел в Пари Сен-Жермен на постоянной основе из Интера в нынешнее межсезонье за 57 миллионов евро. Ранее он выступал за парижан на правах арендного соглашения.