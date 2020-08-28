Франция

Аргентинский форвард отныне будет выступать под 9-м номером.

Нападающий Пари Сен-Жермен Мауро Икарди в следующем сезоне будет выступать под новым номером.

Вместо 18-го, под которым аргентинский форвард играл в минувшей кампании, теперь Икарди будет защищать цвета парижского гранда под 9-м номером.

Un nouveau numéro pour 𝘔𝘈𝘜𝘙𝘖 𝗜𝗖𝗔𝗥𝗗𝗜 ! 🆕



❤️9⃣💙#WeAreParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2020

Отметим, ранее 9-й номер принадлежал нападающему Эдинсону Кавани, который покинул ПСЖ летом этого года на правах свободного агента.

Напомним, Мауро Икарди перешел в Пари Сен-Жермен на постоянной основе из Интера в нынешнее межсезонье за 57 миллионов евро. Ранее он выступал за парижан на правах арендного соглашения.