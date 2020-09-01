Франция

Имена футболистов пока не разглашаются.

Двое футболистов ПСЖ, возможно, заразились коронавирусом, признался парижский клуб – сообщает Goal.

Неназванные игроки остаются в хорошем физическом состоянии. Они следуют медицинским протоколам, чтобы минимизировать риск распространения инфекции. Однако, по словам ПСЖ, еще не подтверждено, что у футболистов коронавирус.

В последнее время во Франции было несколько случаев заболевания игроков COVID-19. Например, в Ренне заразились трое футболистов, а в Лионе подхватил вирус Хуссем Ауар.

ПСЖ еще не начал выступления во внутренних турнирах, поскольку дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл Баварии 0:1. Первый матч-2020/21 парижане проведут 10 сентября на выезде против Ланса.