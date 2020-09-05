Франция

Наставник Монако может стать первым тренером Лиги 1, у которого подтвердится Covid-19.

Монако на своем официальном сайте объявил о том, что в первой команде обнаружено два случая заражения коронавирусом, однако у кого конкретно — не уточняется.

По информации L’Équipe, подозрения на заражение Covid-19 появились у главного тренера Нико Ковача и вратаря Бенжамена Леконте, однако болезнь у обоих проходит бессимптомно.

Если повторный тест хорватского специалиста покажет положительный результат, то Ковач станет первым тренером французской Лиги 1, которого не оставил в стороне коронавирус.

Напомним, ранее Монако объявил о подписании нападающего Кевина Фолланда из Байера.