Франция

Нападающий Байера продолжит карьеру во Франции.

Монако на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Байера Кевина Фолланда. Контракт с немцем рассчитан до конца июня 2024 года.

Фолланд выступал за Талхофен, Мюнхен 1860 и Хоффенхайм. С 2016 года он защищал цвета леверкузенского Байера.

В 247 играх Бундеслиги Кевин забил 77 голов и сделал 62 результативных передачи. Также на его счету один гол в 10 играх за сборную Германии.

Монако в это трансферное окно уже подписал двух защитников: Кайо Энрике из Атлетико и Акселя Дисаси из Ренна.