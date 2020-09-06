Франция

Наставник Лиона высказался о возможном уходе лидера своей команды.

Нападающий Лиона Мемфис Депай может отправиться за новым вызовом в текущее трансферное окно, поскольку, по последней информации, в его услугах заинтересована Барселона.

Главный тренер "ткачей" Руди Гарсия прокомментировал слухи о возможном уходе 26-летнего нидерландца, который является лидером его команды.

"Мемфис – первоклассный игрок. Он фантастический футболист, который недавно перенес операцию. Если он сможет провести этот сезон за Лион, мы будем намного сильнее".

"После этого, как и многие великие игроки, если у него появится возможность играть в команде, способной выиграть Лигу чемпионов, я лично готов отвезти его туда на собственном автомобиле", — приводит слова Руди Гарсии Marca.

Ранее сообщалось, что переход Депая вместе с Вейналдумом суммарно может обойтись Барселоне в 50-55 миллионов евро. Отметим, что нынешний контракт Мемфиса с Лионом истекает следующим летом.