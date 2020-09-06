Франция

Парижане планируют освежить состав в текущее трансферное окно.

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо поведал о планах парижского гранда на текущее трансферное окно и подтвердил, что ведется работа над поиском нового правого защитника.

"Я думаю, у ПСЖ будут трансферы. Есть позиции, усиление которых является для нас приоритетом. Например, правый защитник. У нас еще есть месяц. Нужно также смотреть, кто покинул или покинет команду".

"У нас много общего с Тухелем в плане трансферов. Я не возьму игрока, который не подойдет под тактику тренера. Нет игрока, которого мы бы подписали без согласия Тухеля".

"Камавинга? Это футболист, который очень хорошо начал. Однако мы не собираемся подписывать десять игроков. Мы должны проявлять творческий подход. У нас много идей. У ПСЖ есть база. Маркиньос, Верратти, Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Навас", — приводит слова Леонардо Footballogue.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил за правого защитника Арсенала Эктора Бельерина 25 миллионов евро.