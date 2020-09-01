Франция

Французский клуб нацелился на правого защитника.

Пари Сен Жермен сделал предложение по Эктору Бельерину в размере 25 миллионов евро, сообщает The Guardian.

Также в сделке фигурируют пять миллионов евро в виде бонусных выплат.

В прошлом сезоне Эктор Бельерин провел 25 поединков, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в подписании испанца, контракт которого с "канонирами" истекает в 2023 году, также заинтересованы Севилья, Интер и Ювентус.