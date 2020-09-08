Франция

Все больше клубов претендуют на футболиста.

Ренн готов составить конкуренцию другим клубам в борьбе за крайнего полузащитника Сассуоло Жереми Бога, утверждает L'Equipe.

По данным источника, французы уже провели личные переговоры с футболистом, заинтересовав его своими условиями сделки.

Отмечается, что главным конкурентом Ренна в битве за игрока выступает Наполи, которое также находится на продвинутой стадии переговоров по Бога. Кроме того, за ситуацией наблюдают Эвертон и Севилья.

Ранее сообщалось, что очередным претендентом на вингера может стать Аталанта.