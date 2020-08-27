Италия

Оба клуба сделали Сассуоло предложения по вингеру Жереми Бога.

Сассуоло получил конкретные предложения от Наполи и Аталанты по трансферу Жереми Бога — сообщает Sky Sport Italia.

Обладатель Кубка Италии готов заплатить 30 миллионов евро и добавить Адама Унаса.

Что касается бронзового призера чемпионата Италии, то президент Аталанты Антонио Перкасси в телефонном разговоре с генеральным директором Сассуоло Джованни Карневали назвал сумму 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у 23-летнего ивуарийского полузащитника, сыгравшего в минувшем сезоне 35 матчей за Сассуоло во всех турнирах (11 голов), обнаружили коронавирус.