Франция

Игрок может покинуть Ренн в будущем.

ПСЖ и мадридский Реал поборются за полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу в будущее летнее трансферное окно, утверждает Marca.

По данным источника, французский клуб не отпустит молодого футболиста в текущее межсезонье, и сам игрок не стремится уйти из команды.

Отмечается, что топ-клубы намерены начать переговоры с хавбеком уже посреди будущего сезона, чтобы заранее договориться о трансфере.

Ранее сообщалось, что Камавинга сумел войти в историю сборной Франции.