Игрок может покинуть Ренн в будущем.
Эдуардо Камавинга, getty images
11 сентября 2020, 00:52
ПСЖ и мадридский Реал поборются за полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу в будущее летнее трансферное окно, утверждает Marca.
По данным источника, французский клуб не отпустит молодого футболиста в текущее межсезонье, и сам игрок не стремится уйти из команды.
Отмечается, что топ-клубы намерены начать переговоры с хавбеком уже посреди будущего сезона, чтобы заранее договориться о трансфере.
Ранее сообщалось, что Камавинга сумел войти в историю сборной Франции.