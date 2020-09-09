Лига наций

Эдуардо Камавинга стал самым молодым дебютантом "ле бле" за последние 106 лет.

В матче второго тура Лиги наций против Хорватии в составе сборной Франции дебютировал Эдуардо Камавинга.

Полузащитник Ренна впервые вышел на поле в футболке национальной команды в возрасте 17 лет и 303 дня, что позволило ему стать самым молодым игроком сборной Франции с 8 февраля 1914 года, когда в матче французской сборной против Люксембурга дебютировал Морис Гастигер, которому на тот момент было 17 лет и 128 дней — сообщает ОРТА.

Обыграв Хорватию со счетом 4:2, Франция делит первое-второе места в группе 3 лиги А с Португалией, уступая конкуренту по разнице забитых и пропущенных мячей.