Франция

Провансальцы прервали свою безвыигрышную серию на "Парк де Пренс" длиной почти в 9 лет.

Финалист относительно недавно подошедшего к концу розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в своем национальном первенстве стартовал крайне неуверенно. Шутка ли, но после формально сыгранных двух туров ПСЖ находился в зоне вылета, в своем единственном сыгранном поединке уступив в гостях Лансу (1:0). К несчастью для парижан, следующим в календаре у них стояла домашняя игра против Марселя в рамках третьего тура.

С провансальцами коллектив из столицы Франции образует классическое (Le Classique) дерби, хотя статус данного поединка все еще однозначно не определен — концепция противостояния двух самых богатых клубов из двух крупнейших городов страны в последние годы активно подтачивалась безмерно растущими финансовыми возможностями "красно-синих".

Стартовые поединки нового сезона национального первенства ПСЖ пропускал по достаточно уважительным причинам. Однако, если бы не влияние коронавируса COVID-19, то с большой вероятностью все матчи могли быть ими сыграны, даже не смотря на участие в финале Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии (0:1). К несчастью для Томаса Тухеля, в отчетной важной игре он не мог рассчитывать на часть бомонда ключевых исполнителей. Икарди, Маркиньос, Мбаппе и Навас были закрыты на карантине. У Марселя также не обошлось без потерь из-за пандемии — Буна Сарр попал под влияние парализовавшего мир недуга.

Непримиримая битва севера и юга Франции попросту поджигала газон на "Парк де Пренс". Хотя начинали команды очень даже спортивном ключе: Манданда совершил выдающийся сейв уже на второй минуте, когда на линии ворот сумел отразить мяч после удара головой от Эрреры с близкой дистанции. После этого, был промежуток времени, когда команды в футбол не играли, а только бегали за арбитром.

Первым атмосферу зажег Неймар, когда не по-джентельменски обошелся с Пайе у чужой штрафной. Зачинщики потасовки вышли из эпизода с предупреждениями. И еще игрока Марселя это угомонило, а свою злость он реализовал в виде роскошного штрафного от центра поля в адрес Товена в середине первого тайма, после которого гости вышли вперед, то с бразильцем дело обстояло иначе.

Уже под занавес тайма словесная перепалка между Ди Марией и Гонсалесом завершилась якобы плевком игрока парижан в лицо сопернику. Во всяком случае, Алваро просил именно это действие аргентинца пересмотреть на повторе. К эпизоду подключился Неймар, и, по словам игрока ПСЖ, в его адрес полетели высказывания расистского характера.

Арбитр Жером Бризар к тому моменту уже в открытую "плыл", поэтому только мог выписывать карточки в разные стороны. Подводила черту под первым таймом еще одна потасовка, но уже у штрафной ПСЖ, которую спровоцировал фол Верратти против Амави. Вот в таком вот чертополохе и катались команды от одной штрафной к другой. Моментов было немного, но драматургия этого произведения сносила крышу не только находившимся на поле. Классическое противостояние Франции играло всеми красками!

И вроде бы вернулись команды на поле после перерыва с изначальными задумками непосредственно о футболе, и даже начали в него играть. Манданда творил невообразимое на линии, отражая удары Сарабии и Неймара, команды обменялись голами из офсайдов (вот только по мячу Бенедетто к боковому есть много вопросов). А потом все вновь свалилось в откровенную грязь.

Совсем не удивительно в контексте этого матча было видеть, как Строотман бросает через бедро Сарабию, а затем уходит, как будто ничего и не было. Попустительство арбитра Бризара привело к феерической драке в завершении компенсированного времени, когда Бенедетто позволил себе с колена прыгнуть в спину Паредесу, аргентинцы начали потасовку между собой, в которую втянулись все, кому не было лень.

Итог прост: четыре красных карточки за изначальную потасовку, а также удаление для Неймара за подзатыльник Строотману, который удалось разглядеть только с помощью VAR. Хоть в таких ситуациях бригады во Франции не ошибаются, когда ее применяют. А бразилец может и дальше рассказывать о расизме. В этом матче он команде не помог. Для матча с приставкой "дерби" — просто находка для зрителей со всего мира, но футбола в этот вечер не было. Но даже в таких условиях нельзя не отметить выдержку коллектива Виллаш-Боаша.

В следующем туре ПСЖ отправится в гости к Ницце, но до этого сыграет посреди недели перенесенный домашний матч первого тура против Меца. Марселю также предстоит провести домашнее противостояние с Сент-Этьеном из-за переноса, после чего "фокейцы" вновь сыграют дома, но уже против Лилля.



ПСЖ — Марсель 0:1

Гол: Товен, 31



ПСЖ: Рико — Флоренци (Дагба, 84), Керер, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 84) — И. Гуйе, Верратти (Паредес, 71), Эррера (Дракслер, 61) — Сарабия, Неймар, Ди Мария.



Марсель: Манданда — Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави — Ронжье, Камара, П. Гуйе (Бенедетто, 58) — Лопес (Строотман, 68) — Товен (Жермен, 77), Пайе (Радоньич, 77).



Предупреждения: Неймар, Флоренци, Бернат, Паредес, Ди Мария, Строотман — Сакаи, Пайе, П. Гуйе, Гонсалес, Лопес, Бенедетто.



На 90+7-й минуте удален Левен Кюрзава (ПСЖ) (неспортивное поведение).

На 90+7-й минуте удален Жордан Амави (Марсель) (неспортивное поведение).

На 90+8-й минуте удален Дарио Бенедетто (Марсель) (повторное предупреждение).

На 90+8-й минуте удален Леандро Паредес (ПСЖ) (повторное предупреждение).

На 90+9-й минуте удален Неймар (ПСЖ) (неспортивное поведение).