Французский полузащитник оценивает французский чемпионат сильнее испанского.
Хатем Бен Арфа, фото: Скриншот
14 сентября 2020, 08:24
Хатем Бен Арфа считает, что французская Лига 1 сильнее, чем испанская Примера. Напомним, что во Франции хавбек успел поиграть за Лион, Марсель, Ниццу и ПСЖ, а в Испании отыграл лишь пять игр за Вальядолид.
"Я играл в обоих чемпионатах и убежден, что Лига 1 лучше, чем Ла Лига. В Испании есть несколько топ-клубов, которые впереди других команд", — сказал Бен Арфа.
Напомним, что за свою карьеру Хатем успел также поиграть в АПЛ — за Ньюкасл и Халл.