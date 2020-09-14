Франция

Французский полузащитник оценивает французский чемпионат сильнее испанского.

Хатем Бен Арфа считает, что французская Лига 1 сильнее, чем испанская Примера. Напомним, что во Франции хавбек успел поиграть за Лион, Марсель, Ниццу и ПСЖ, а в Испании отыграл лишь пять игр за Вальядолид.

"Я играл в обоих чемпионатах и убежден, что Лига 1 лучше, чем Ла Лига. В Испании есть несколько топ-клубов, которые впереди других команд", — сказал Бен Арфа.

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🇫🇷 « La Ligue 1 est plus forte que la #Liga ! »



👍 Si un ultime défi en #L1 n’est pas (encore) à l’ordre du jour, Hatem Ben Arfa est catégorique sur le niveau actuel du championnat de France#TelefootLaChaine #Mercato pic.twitter.com/e6u4sLecbP — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 13, 2020

Напомним, что за свою карьеру Хатем успел также поиграть в АПЛ — за Ньюкасл и Халл.