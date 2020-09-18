Франция

"Россонери" могут усилиться нидерландским форвардом.

Лион проявляет интерес к подписанию полузащитника Лукаса Пакета, который оказался вне заявки Милана на поединок Лиги Европы против Шемрок Роверс (2:0).

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "ткачи" могут включить в сделку по 23-летнему бразильцу своего нападающего Мемфиса Депая, контракт с которым истекает следующим летом.

На нидерландского форварда также претендует Барселона, при этом Лион не хотел бы потерять его на бесплатной основе.

Кроме того, отмечается, что Милан рассматривает вариант с подписанием полузащитника Арсенала Лукаса Торрейры, с которым "канониры" готовы расстаться в текущее трансферное окно.