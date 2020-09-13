"Сине-гранатовые" не форсируют переговоры по нидерландцу.
Мемфис Депай, getty images
13 сентября 2020, 11:59
Барселона собирается сделать предложение по Мемфису Депаю в заключительные дни трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.
"Сине-гранатовые" так собираются снизить цену на нидерландского вингера, ведь его контракт с Лионом действителен до следующего лета.
В прошлом сезоне нидерландец провел 22 поединка, в которых отметился 15 голами и двумя ассистами.
Напомним, что Барселона может задействовать Эмерсона в трансфере Депая.