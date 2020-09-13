Испания

"Сине-гранатовые" не форсируют переговоры по нидерландцу.

Барселона собирается сделать предложение по Мемфису Депаю в заключительные дни трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" так собираются снизить цену на нидерландского вингера, ведь его контракт с Лионом действителен до следующего лета.

В прошлом сезоне нидерландец провел 22 поединка, в которых отметился 15 голами и двумя ассистами.

Напомним, что Барселона может задействовать Эмерсона в трансфере Депая.