Франция

Ренн предложил за француза 24 миллиона евро.

Полузащитник Лиона Жефф Рейн-Аделаид в ближайшее время может перебраться в другой клуб французской Лиги 1.

Как сообщает журналист Николо Скира, Ренн предложил за 22-летнего француза 24 миллиона евро.

Если данной суммы окажется достаточно, чтобы отпустить Рейн-Аделаида, то Лион будет вынужден выйти на трансферный рынок на поиски нового полузащитника.

По информации источника, приоритетной целью для "ткачей" является хавбек Милана Лукас Пакета, который открыт для продажи.

Ранее появлялась информация, что Лион может включить в сделку Мемфиса Депая, чтобы заполучить Пакета.