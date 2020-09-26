Франция

Александр Летелье вернулся в парижский гранд, воспитанником которого он является.

Пари Сен-Жермен осуществил трансфер голкипера Александра Летелье. Об этом сообщает официальный сайт парижан.

29-летний француз перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав однолетнее соглашение.

Летелье является воспитанником ПСЖ. Во второй половине прошлого сезона он защищал цвета Орлеана, который занял последнее место в Лиге 2 и вылетел в третий по силе дивизион страны.

Всего в кампании-2019/20 Александр Летелье провел 6 поединков, которых пропустил 11 мячей.