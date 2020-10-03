Франция

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Франции.

ПСЖ в шестом туре Лиги 1 не оставил камня на камне от Анже. Уже на 7-й минуте свой дебютный мяч за парижан забил Алессандро Флоренци, а дальше Неймар (дважды), Дракслер, Гуйе и Мбаппе лишь усугубили положение для Анже. Гости ответили только точным ударом Траоре – 6:1 в пользу чемпиона.

В следующем туре ПСЖ сыграет с Нимом 18 октября, а противостоять Анже в тот же день будет Метц.

ПСЖ - Анже 6:1

Голы: Флоренци, 7, Неймар, 36, 47, Дракслер, 57, Гуйе, 71, Мбаппе, 84 — Траоре, 52

ПСЖ: Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер — Верратти, Паредес — Дракслер, Неймар, Мбаппе — Икарди

Анже: Бернардони — Бамба, Траоре, Павлович, Эбоссе, Аит Нури — Тиуб, Капелль, Кулибли, Фюльжени — Бакохен

Предупреждения: Кимпембе — Бакохен, Кабо