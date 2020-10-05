Итальянец будет выступать за парижан на правах аренды.
Мойзе Кин, Getty Images
05 октября 2020, 09:42
Форвард Эвертона Мойзе Кин присоединился к ПСЖ на правах сезонной аренды, сообщил официальный сайт французского клуба.
Аренда закончится 30 июня 2021 года. У парижан нет права выкупа футболиста.
Кин тренировался в академиях Торино и Ювентуса. В составе последних он дебютировал во взрослом футболе, а в 2019 перешел в Эвертон.
В 31 матче Премьер-лиги за "ирисок" Мойзе забил два гола. Столько же раз он отличился в пяти поединках за сборную Италии.
В составе ПСЖ Кин призван заменить Эрика-Максима Чупо-Мотинга, который покинул клуб свободным агентом.