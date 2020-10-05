Франция

Итальянец будет выступать за парижан на правах аренды.

Форвард Эвертона Мойзе Кин присоединился к ПСЖ на правах сезонной аренды, сообщил официальный сайт французского клуба.

Аренда закончится 30 июня 2021 года. У парижан нет права выкупа футболиста.

Кин тренировался в академиях Торино и Ювентуса. В составе последних он дебютировал во взрослом футболе, а в 2019 перешел в Эвертон.

В 31 матче Премьер-лиги за "ирисок" Мойзе забил два гола. Столько же раз он отличился в пяти поединках за сборную Италии.

В составе ПСЖ Кин призван заменить Эрика-Максима Чупо-Мотинга, который покинул клуб свободным агентом.