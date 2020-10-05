Франция

Французский хавбек отправился на родину за игровой практикой.

Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в Марселе. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

21-летний француз перешел в новую команду на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона. Главная цель этого трансфера — футболист будет больше получать игровой практики, которую ему не мог гарантировать тренерский штаб Ханси Флика.

В прошлом сезоне Микаэль Кюизанс провел в футболке Баварии 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

В последнее время французского хавбека связывали с переходом в Лидс Юнайтед, но в английском клубе игрок якобы провалил медицинский осмотр.