Французский хавбек отправился на родину за игровой практикой.
Микаэль Кюизанс, Getty Images
05 октября 2020, 22:29
Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в Марселе. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
21-летний француз перешел в новую команду на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона. Главная цель этого трансфера — футболист будет больше получать игровой практики, которую ему не мог гарантировать тренерский штаб Ханси Флика.
В прошлом сезоне Микаэль Кюизанс провел в футболке Баварии 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
В последнее время французского хавбека связывали с переходом в Лидс Юнайтед, но в английском клубе игрок якобы провалил медицинский осмотр.