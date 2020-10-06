Франция

Молодой нападающий вернулся в Лигу 1.

Нападающий Жан-Кевин Огюстен покинул Лейпциг на правах свободного агента и перебрался в Нант. Об этом сообщает официальный сайт "канареек".

23-летний француз подписал с новый клубом контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года. Финансовые детали соглашения между игроком и Нантом не уточняются.

Напомним, Огюстен является воспитанником Пари Сен-Жермен, и летом 2017 года он переезжал в Лейпциг в качестве одного из самых перспективных форвардов Франции.

Закрепиться в состве "быков" у Огюстена не получилось. В первой половине прошлого сезона француз выступал за Монако, а во второй — защищал цвета Лидс Юнайтед. В общей сложности за минувшую кампанию Жан-Кевин провел 16 поединков, забил один гол и отдал два ассиста.