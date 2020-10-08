Франция

Форвард высказался о саге с переходом в стан каталонцев.

Нападающий Лиона Мемфис Депай высказал свое мнение о несостоявшимся трансфере в стан Барселоны.

"Было довольно близко к сделке. Нам не нужно вдаваться в подробности, но, к сожалению, были определенные правила и детали, которые этому помешали".

"Но я считаю, что на все есть причина. Сейчас я сосредоточен на Лионе и хочу снова быть там важным. Посмотрим, как дальше пойдут дела. Если я сделаю свое дело, интерес все еще может быть. Мне просто нужно перевернуть эту страницу сейчас", — сказал Депай NOS.

Ранее президент Лиона заявил, что у Барселоны просто не хватило денег на покупку нидерландца.