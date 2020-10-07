Франция

Жан-Мишель Ола объяснил, почему сорвался трансфер Мемфиса Депая.

Барселона не смогла найти деньги на вингера Лиона Мемфиса Депая, но может вернуться к трансферу в январе 2021 года — сообщает Goal.

"Ситуация для Депая сложная, он разочарован, – заявил президент Лиона Жан-Мишель Ола. – Но разочарован он не Лионом, а Барселоной. Бартомеу дважды звонил мне и сказал, что пока не знает, как его купить".

"Куман хорошо знает нашего игрока и хотел его заполучить. Возможно, он даже что-то ему пообещал. Думаю, что Барселона вернется к этому вопросу, но заполучить "епая будет непросто".

Ранее сообщалось, что за Депая надо было заплатить более 30 миллионов евро.